Activision Publishing — американская компания по изданию и разработке компьютерных игр

За последний год генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик попал под обстрел критики, тысячи сотрудников компании выступили за его отставку. Вместо того, чтобы уйти в отставку, Котик решил заключить спасительную сделку с Microsoft, что не слишком понравилось политикам Нью-Йорка.

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В новом иске, поданном властями Нью-Йорка (через Axios), Котик обвиняется в попытке поспешить с продажей компании Microsoft, чтобы избежать ответственности. Это последовало за прошлогодним докладом, в котором источники утверждали, что Котик знал о ряде обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против руководителей компании, и не отреагировал на них должным образом.

Иск направлен на выяснение того, насколько точно Котик знал о неправомерных действиях, которые, по всей видимости, имели место в студиях Activision Blizzard. Activision Blizzard также судится с Калифорнийским департаментом справедливого трудоустройства и жилья за неспособность обеспечить безопасные и справедливые условия труда для сотрудников. Считается, что давление со стороны судебного процесса в сочетании со шквалом негативной прессы в конечном итоге заставило Котика искать покупателя для компании.

В иске NYC утверждается, что Котик был непригоден для ведения переговоров о продаже компании и не должен был иметь на это полномочий. Далее в иске говорится: "Слияние не только дало Котику и его коллегам-директорам возможность избежать ответственности за вопиющие нарушения фидуциарных обязанностей, но и предоставило Котику возможность получить значительные нерациональные выгоды".

Microsoft начала переговоры о сделке с Activision Blizzard в конце 2021 года, а к январю сделка была завершена и объявлена. В настоящее время сделка проходит проверку регулирующих органов, цель которой - получить одобрение и закрыть сделку к июню 2023 года.

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