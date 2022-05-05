Grand Theft Auto V официально вышла на консолях Xbox Series X/S и PS5 в марте, принеся с собой новые графические улучшения, такие как трассировка лучей. Все признаки указывают на то, что это улучшенное издание игры появится на ПК, и когда это произойдет, в нем будет еще больше функций трассировки лучей.
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Недавно один из специалистов по сбору данных прочесывал файлы GTA V в поисках новых утечек. Как оказалось, в новых версиях игры для Xbox Series X/S и PS5 есть скрытые опции трассировки лучей. Консольная версия дает нам доступ только к трассировке теней, но были обнаружены упоминания о трассировке окружающего пространства и отражений.
В настоящее время эти функции трассировки лучей отключены в версиях игры для Xbox Series X/S и PS5, но они там есть и, вероятно, станут частью усилий Rockstar по убеждению покупателей ПК перейти на более новую версию игры.
Rockstar еще не объявила о планах по выпуску GTA V Expanded & Enhanced на ПК, но рейтинговая комиссия ESRB недавно внесла версию для ПК в список, а недавние объявления о вакансиях от студии также намекают на планы по выпуску функций E& E на ПК, включая новую подписку GTA+.
В настоящее время на Xbox Series X/S и PS5 новая версия GTA V стоит £18 и £8 соответственно, но через несколько месяцев обе версии перейдут на полную цену в £34,99. Новая версия GTA V также принесла с собой дебют GTA Online+, подписки на ежемесячные бонусы в сетевом режиме. В настоящее время эта подписка доступна только на PS5 и Xbox Series X/S, но если переиздание выйдет на ПК, то мы должны увидеть, что подписка будет предложена и игрокам на ПК.