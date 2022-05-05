Overwatch 2 — многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, разрабатываемая компанией Blizzard

Бета-версия Overwatch 2 доступна в сети уже чуть больше недели, и Blizzard уже успела учесть множество отзывов. В преддверии второй недели бета-тестирования Blizzard раскрыла некоторые изменения, которые она планирует внести.

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Это первое из серии еженедельных обновлений, которые будут происходить в течение всего периода бета-тестирования, и все они будут направлены на расширение общения Blizzard с игроками. Разработчики уже получили множество отзывов о балансе героев для нового геймплея 5v5, и первый патч, посвященный этому, выйдет на этой неделе.

"Эта бета-версия и последующие тесты будут крайне важны для выявления проблем с балансом и его корректировки. Пока что большинство героев попадают в здоровый диапазон по количеству игр и побед на разных уровнях мастерства, но мы заметили несколько отклонений, которые мы устраним в патче баланса, запланированном на конец этой недели", - заявили в Blizzard.

В настоящее время в Overwatch 2 игроки возмущаются балансом персонажей поддержки, которым сейчас приходится нелегко в играх, так как у них стало на одного танка меньше для защиты. Однако, по словам Blizzard, герои поддержки "показывают хорошие результаты" в бета-версии. В связи с этим не было объявлено о каких-либо значительных улучшениях или изменениях для нынешних героев. Вместо этого Blizzard планирует решить проблему путем добавления в игру "новых захватывающих героев поддержки". При необходимости Blizzard также может рассмотреть возможность обновления способностей для некоторых существующих героев поддержки.

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