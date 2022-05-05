COMPUTEX Тайбэй — международная компьютерная выставка, проходящая во Всемирном торговом центре в столице Тайваня Тайбэе

реклама

AITRA (Совет по внешней торговле и развитию Тайваня) объявил сегодня о том, что д-р Лиза Су, председатель и генеральный директор AMD, вновь приглашена в качестве первого докладчика серии выступлений CEO Keynote на COMPUTEX 2022. Этот цифровой ключевой доклад состоится в понедельник, 23 мая, в 14: 00 (UTC+8) и будет посвящен теме "AMD Advancing the High-Performance Computing Experience". Доктор Лиза Су очень рада и считает за честь снова принять участие в COMPUTEX, в третий раз выступая с ключевым докладом генерального директора на этой выдающейся мировой конференции. "Высокопроизводительные вычисления играют столь важную роль в нашей повседневной жизни, и AMD стремится постоянно расширять границы производительности и инноваций. В этом году на COMPUTEX компания AMD расскажет о том, как мы ускоряем инновации с помощью нашей широкой экосистемы партнеров", - сказала д-р Лиза Су.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

AMD - лидер в области высокопроизводительных и адаптивных вычислений с самым сильным в отрасли портфелем ведущих вычислительных, графических, FPGA и адаптивных SoC-продуктов. На ключевом выступлении генерального директора д-р Лиза Су поделится видением AMD, направленным на усовершенствование возможностей ПК благодаря инновациям в области мобильных и настольных ПК следующего поколения. Объединив передовые CPU, GPU и программное обеспечение, AMD и ее партнеры по экосистеме продемонстрируют прорывную производительность и лидерские возможности для геймеров, энтузиастов и творцов. COMPUTEX 2022 пройдет в выставочном центре Taipei Nangang, зал 1, с 24 по 27 мая 2022 года. Кроме того, TAITRA одновременно проведет онлайн-выставку COMPUTEX DigitalGo (с 24 мая по 6 июня). Между тем, Тайваньский совет по развитию внешней торговли организует COMPUTEX CEO Keynotes & Forum, на котором руководители и топ-менеджеры мировых технологических гигантов поделятся своим мнением.