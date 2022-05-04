В прошлом году мы сообщали, что Warner Bros хочет продать свое игровое подразделение. Этому так и не суждено было сбыться, и издатель предпочел остаться в индустрии. Похоже, что последний раунд приобретений снова вызвал интерес WB, так как издатель, по слухам, хочет продать свои игровые студии.
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Последние слухи исходят от инсайдера отрасли Имрана Хана, который утверждает, что на этой неделе он "слышал приличные разговоры о том, что WB Discovery продает свои студии по разработке игр".
По словам Хана, среди компаний, которые проявили интерес, "EA, Take-Two, Microsoft, Sony, Tencent, Netease и PUBG Corp". Сама продажа сосредоточена в основном на студиях, хотя, по словам Хана, IP WB потенциально могут быть лицензированы.
Warner Bros владеет многими талантливыми игровыми студиями, включая Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Portkey Games, Rocksteady Studios и TT Games, но не ограничиваясь ими.
Поскольку WB владеет многими крупными IP и руководит одними из лучших студий в индустрии, эта продажа (если утечки правдивы) послужит еще одним важным поворотным моментом для индустрии видеоигр - особенно если Sony или Microsoft в конечном итоге приобретут студии.