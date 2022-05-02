Согласно дорожной карте Intel, процессоры Raptor Lake должны появиться в конце этого года, а затем процессоры "Meteor Lake" в 2023 году. Процесс внедрения был завершен почти год назад, и теперь Intel объявила, что новая архитектура уже может загружаться на нескольких операционных системах.
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Во время недавнего ежеквартального телефонного разговора о доходах Intel, генеральный директор Пэт Гелсингер предоставил инвесторам обновленную информацию о предстоящих процессорах. Интересно, что, похоже, Meteor Lake опережает график, поскольку архитектура процессора уже совместима с основными операционными системами, включая Windows, Linux и ChromeOS. Это достижение устанавливает новую веху в развитии процессоров 14-го поколения, но даже несмотря на это, не ожидайте увидеть продукты на базе Intel Meteor Lake раньше 2023 года.
Чипы Intel Meteor Lake планируется выпустить для маломощных ноутбуков, вплоть до высокопроизводительных машин, с TDP от 5 Вт до 125 Вт. В процессорах Meteor Lake, созданных на базе технологического узла Intel 4, будет использоваться технология упаковки Intel Foveros с использованием стеков из нескольких чипсетов.
Количество ядер процессора пока неизвестно, но слухи утверждают, что iGPU этих процессоров будет иметь вдвое больше исполнительных блоков, чем в процессорах Intel Alder Lake. Это означает, что мы должны увидеть HD Graphics на базе Intel Xe с числом исполнительных блоков до 192EU.