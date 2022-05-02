Blizzard Entertainment — американский разработчик и издатель компьютерных игр

Еще в 2018 году, вскоре после анонса Diablo Immortal, мы узнали, что Blizzard работает над несколькими другими мобильными играми, в том числе и по мотивам Warcraft. В то время нам сказали, что ожидается игра в стиле Pokémon Go, возможно, с битвами питомцев Warcraft или чем-то подобным. Теперь, похоже, этот конкретный проект забракован, и на этой неделе будет представлена совершенно другая мобильная игра Warcraft.

Сегодня Blizzard объявила о планах анонсировать новую мобильную игру во вселенной Warcraft. Однако, как подтвердили Джез Корден и Джейсон Шрайер, это будет не мобильная игра в стиле Pokémon Go, о которой ранее сообщалось в утечках - эта игра была отменена в начале этого года.

В других твитах Джез, похоже, намекает, что знает немного больше о названии игры, отвечая на вопрос о том, что это будет мобильная RTS в стиле Clash of Clans. Мобильные стратегические игры бурно развиваются уже несколько лет, и многие крупные франшизы взяли на вооружение трехполосный формат защиты башни для мобильных спин-оффов.

Однако, если сравнения здесь уместны, эта игра Warcraft будет меньше похожа на Clash Royale и больше на Clans, в которой больше традиционных элементов, которые вы узнаете в играх RTS на ПК, таких как строительство домашней базы, создание защитных сооружений, модернизация центра города, чтобы получить доступ к лучшим боевым единицам и т.д.

Если сегодня не произойдет каких-либо серьезных утечек, новая мобильная игра Warcraft от Blizzard будет анонсирована завтра днем. Новая игра должна быть принята немного лучше, чем Diablo Immortal, поскольку Blizzard также анонсировала новые расширения для World of Warcraft и WoW Classic.

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