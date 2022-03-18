Intel Core i9-12900KS еще не получил широкого распространения, но некоторым счастливчикам удалось заполучить процессор раньше. Один из таких пользователей протестировал свой чип и показал впечатляющие результаты тестов.
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Пользователь Reddit u/Seby9123 опубликовал результаты, полученные его системой при разгоне ЦП до частоты всех P-ядер 5,3 ГГц и с отключенными E-ядрами. На штатных настройках Core i9-12900KS набрал 2162 балла в одноядерном тесте и 29164 балла в многоядерном тесте.
Core i9-12900KS кажется сегодня является лучшим потребительским процессором в тесте Cinebench R23 и должен обогнать Райзен 9 5950Х.
Intel Core i9-12900KS должен быть выпущен в широкую продажу в апреле, поэтому в ближайшие недели на всех сайтах будет больше тестов и сравнений производительности.
Сразу при анонсе было совершенно очевидно, что Core i9-12900KS будет работать немного лучше, чем модель «K». Будет ли производительности достаточно, чтобы оправдать надбавку к цене, еще неизвестно.