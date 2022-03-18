Core i9-12900KS кажется сегодня является лучшим потребительским процессором

Intel Core i9-12900KS еще не получил широкого распространения, но некоторым счастливчикам удалось заполучить процессор раньше. Один из таких пользователей протестировал свой чип и показал впечатляющие результаты тестов.

реклама

Пользователь Reddit u/Seby9123 опубликовал результаты, полученные его системой при разгоне ЦП до частоты всех P-ядер 5,3 ГГц и с отключенными E-ядрами. На штатных настройках Core i9-12900KS набрал 2162 балла в одноядерном тесте и 29164 балла в многоядерном тесте.

Core i9-12900KS кажется сегодня является лучшим потребительским процессором в тесте Cinebench R23 и должен обогнать Райзен 9 5950Х.

Intel Core i9-12900KS должен быть выпущен в широкую продажу в апреле, поэтому в ближайшие недели на всех сайтах будет больше тестов и сравнений производительности.

Сразу при анонсе было совершенно очевидно, что Core i9-12900KS будет работать немного лучше, чем модель «K». Будет ли производительности достаточно, чтобы оправдать надбавку к цене, еще неизвестно.

анонсы и реклама -45000р на RTX 3060 -86 000р на RTX 3070 в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>



