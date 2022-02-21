Ошеломляющее погружение в роскошный стереоскопический звук

LG Electronics выпускает новый игровой динамик LG UltraGearTM с оптимизированным для игр качеством звука, а также множеством удобных функций.

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Новинка этого года (название модели: GP3) характеризуется значительным снижением цены при сохранении акустических характеристик премиального игрового динамика LG (название модели: GP9).

В прошлом году LG Electronics расширила свой высокопроизводительный и игровой бренд Ultragear, который был применен к мониторам и ноутбукам, до игровых динамиков, чтобы расширить выбор своих клиентов.

Новинка оснащена встроенным микрофоном, который позволяет отправлять и получать голосовые разговоры с геймерами, которые играют вместе, без необходимости в отдельной гарнитуре. Кроме того, функция четкого голосового чата с технологией eco-cansling разделяет звук игры и голос, чтобы более четко донести голос до собеседника.

LG Electronics разработала собственную технологию 3D gaming sound, которая разделяет и передает направление и размер различных звуков в игре, увеличивая погружение в игру без необходимости использования гарнитуры.

Например, если вы выберете режим FPS (шутер от первого лица), стереозвуковые эффекты помогут вам легче определить, откуда доносятся шаги или выстрелы вашего противника. В режиме RTS (Стратегия в реальном времени, Стратегия в реальном времени) звук звучит в более широком пространстве, как будто для того, чтобы развить ощущение сцены.

Кроме того, технология трехмерного звука DTS DTS Headphone: X поддерживает виртуальный 7.1-канальный трехмерный звук, который великолепен и реалистичен при подключении к гарнитуре с динамиком.

Аккуратный дизайн "все в одном" также является преимуществом. При установке с игровым монитором Ultra Gear, ширина которого составляет около 33 см, он выглядит так, как будто это единый продукт. Он поддерживает USB-C, Bluetooth и другие беспроводные соединения, а также удобен в переноске благодаря встроенному аккумулятору, который можно использовать до 6 часов.

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