Fortnite выпустила ряд костюмов, позволяющих игрокам взять на себя роли персонажей из фильма

Epic Games начала распространять предметы, созданные в сотрудничестве с серией игр Uncharted в боевой игре Fortnite для PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC.

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В честь выхода боевика "Uncharted" сегодня, 18 февраля, в Fortnite появились костюмы и другие предметы, позволяющие игрокам перевоплотиться в персонажей из фильма. В честь этого события Fortnite выпустила ряд костюмов, позволяющих игрокам взять на себя роли персонажей из фильма, включая один, основанный на костюме Натана из боевика "Uncharted: Король пиратов" и "Последний маг воздуха", а также другой, вдохновленный костюмом Натана из фильма, которого сыграл актер Том Холланд. Костюм Хлои также будет доступен в нескольких вариантах.

Кроме того, с 19 февраля "Карта сокровищ" будет доступна как предмет, связанный с игрой "Uncharted". В этом пункте вы можете найти сокровища в местах, отмеченных на карте.