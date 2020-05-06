Средневековая игра с открытым миром Medieval Dynasty выйдет в этом году
Medieval Dynasty - это новое приключение в антураже средних веков с большим открытым миром, в которой используется Unreal Engine 4. В нынешнее непростое время проект все еще разрабатывается для ПК и запланирована к выходу уже в этом году.
В новой игре легко можно заниматься охотой, руками возделывать свою личную землю, строить свой собственный дом и значительно модернизировать личную усадьбу. Можно проявлять заботу о своем коренном народе и надежно обеспечить себе законное место в средневековой истории, основав свою личную легендарную династию. Кроме того, можно защищать диких животных во время охоты за пищей, конструировать надежные инструменты для ускоренного возведения зданий.
Вот некоторые особенности проекта:
Невероятно привлекательный и весьма правдоподобный 3D-ландшафт открытого живого мира
Все сезоны времени года с циклом день/ночь и реалистичными погодными условиями
Отзывчивая окружающая среда с деревьями, разнообразными плодами, гротами и многое другое
Большое число построек с непохожим строением от сенных лачуг до каменных особняков
Правдоподобное поведение представителей дикой природы с большим количеством диких животных, в том числе волков, диких кабанов, оленей, кроликов и многих других
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