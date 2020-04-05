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В сети интернет уже появляются различные модификации, позволяющие отвязать от шлема виртуальной реальности новинку компании

Valve.

Не у всех все идет гладко, пока никакую модификацию нельзя назвать идеальной, тем не менее эти модификации являются единственной возможностью поиграть в новую игру для людей, у которых нет денег на безумно дорогие шлемы.

Эта модификация хоть и доступна для скачивания, но все-таки выглядит как неоконченный проект. Чтобы поиграть в игру при помощи обычных мыши и клавиатуры необходимо скачать и распаковать в каталог с игрой несколько файлов. Далее нужно запустить игру с длинным списком команд для запуска. В результате получится некий симбиоз из новой игры и Half-Life 2. Так например интерфейс и оружие будет использоваться из старой игры, и о новом оружии и руках в супер-перчатках главной героини придется забыть.

Кроме того еще не всегда срабатывает прыжок. А еще невозможно автоматически переходить между локациями, каждый уровень нужно загружать вручную при помощи консольной команды.

Но несмотря на описанные выше проблемы поиграть в игру становится возможно, так что в ситуации выбора между не играть вообще или поиграть с консольными командами, безусловно выбор падет на второй вариант.

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