Только мышь и клавиатура: Half-Life Alyx уже можно пройти без VR шлема
В сети интернет уже появляются различные модификации, позволяющие отвязать от шлема виртуальной реальности новинку компании
Valve.
Не у всех все идет гладко, пока никакую модификацию нельзя назвать идеальной, тем не менее эти модификации являются единственной возможностью поиграть в новую игру для людей, у которых нет денег на безумно дорогие шлемы.
Эта модификация хоть и доступна для скачивания, но все-таки выглядит как неоконченный проект. Чтобы поиграть в игру при помощи обычных мыши и клавиатуры необходимо скачать и распаковать в каталог с игрой несколько файлов. Далее нужно запустить игру с длинным списком команд для запуска. В результате получится некий симбиоз из новой игры и Half-Life 2. Так например интерфейс и оружие будет использоваться из старой игры, и о новом оружии и руках в супер-перчатках главной героини придется забыть.
Кроме того еще не всегда срабатывает прыжок. А еще невозможно автоматически переходить между локациями, каждый уровень нужно загружать вручную при помощи консольной команды.
Но несмотря на описанные выше проблемы поиграть в игру становится возможно, так что в ситуации выбора между не играть вообще или поиграть с консольными командами, безусловно выбор падет на второй вариант.
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