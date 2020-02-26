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Focus Home Interactive объявила, что их игра SnowRunner получила долгожданное продолжение MudRunner, которое выйдет 28 апреля. Игра будет продаваться исключительно в магазине Epic Games Store.

Благодаря новому графическому движку и улучшенной физике, SnowRunner ставит игроков на место водителя мощных транспортных средств. Игроки будут покорять дикие открытые пространства с самым передовым симулятором местности всех времен. В игре будет представлено 40 автомобилей таких марок, как Western Star, Ford, Chevrolet и Freightliner.

SnowRunner и его все новые снежные ландшафты стремятся обеспечить уникальные проблемы для преодоления.

"Непролазная грязь, проливные воды, но также сугробы, лед и замерзшие озера, создают опасные маршруты. Расширяйте и настраивайте свой парк транспортных средств с помощью большого числа обновлений и аксессуаров, которые помогут преодолеть бездорожье - впускные трубки, цепные шины, усиленные бамперы, высокие подвески, прожекторы и многие другие обновления дадут вам преимущество, в котором вы нуждаетесь.”

SnowRunner будет иметь как одиночный, так и кооперативный режимы. До 4 игроков могут играть в игру через кооперативный режим. Игроки также будут рады узнать о полной поддержке модов для версии на ПК, что позволяет получить почти бесконечный опыт бездорожья благодаря созданному сообществом контенту.

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