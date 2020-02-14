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Arx Fatalis Remake на Unreal Engine 4 будет поддерживать DirectX 12 и трассировку лучей в реальном времени

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Компания BlackcatGameStudio представила широкой публике новые кадры из своей новой игры — римейке Arx Fatalis на новейшем движке Unreal Engine 4. По представленным кадрам можно оценить текущий прогресс проекта.
Заявлено, что Arx Fatalis Remake будет поддерживать не только DirectX 12, но и новомодную трассировку лучей в реальном времени. В доказательство поддержки этой технологии были опубликованы новые кадры, и обещано, что все именно так будет выглядеть в самой игре.
Команда разработчиков сообщила, что в ближайшее время не стоит ожидать появления демо-версии, поскольку еще не урегулированы все вопросы с правообладателями оригинальной франшизы Arx Fatalis.
Пока разработчики уверяют, что в своем нынешнем состоянии Arx Fatalis Remake имеет полностью функционирующий инвентарь. Также полностью готовы несколько карт и есть возможность перемещения по локациям. Кроме того завершены работы по анимации окружающего мира, системе получения опыта, ветки развития различных классов персонажей. Также заявлено, что полностью готов искусственный интеллект врагов, но разработчики считают его не идеальным и хотят продолжить работу над совершенствованием поведения врагов.


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Alexanbar
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Заголовок шикарный, так яблочников давно не унижали)
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LoL
11:40
"это просто шумка красно-черная, а не ковры, имбецил" Учитывая площадь покрытия стены, это ковры))) Погугли на досуге, как выглядит нормальная шумоизоляция) Ну или в школу сходи)
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
Neur
11:40
Самсунги NVME без радиатора до 70 греются только в путь, при активной записи на них...
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
LoL
11:38
И, скорее всего сяоми, как у тебя)
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dc64dc64
11:38
А вот и ниправда , короно вирус в этом году вообще поставит всех по своим местам и цены будут неоправданно высоки . А сколько проблем по памяти в 2000 серии .........которая выходит из строя .
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Neur
11:37
10 летний SSD живее всех живых, трудится у знакомого в компе.
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11:37
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SmaSheR
11:37
Да, жизнь малого и среднего бизнеса - боль. Но тут весь цимес в том, что речь шла об органе исполнительной власти со своими цодами и перспективах закупок машин вагонами.
На одноядерном 1 ГГц процессоре «Эльбрус-1С+» выпущены новые производительные компьютеры – цены не разглашаются
Neur
11:36
При домашнем использовании на фиг не надо... Только SSD в системе и их ресурса хватит лет на 10, так что на фиг лишние телодвижения...
Вы купили SSD большого объема. Что делать дальше
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