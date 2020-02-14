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Компания BlackcatGameStudio представила широкой публике новые кадры из своей новой игры — римейке Arx Fatalis на новейшем движке Unreal Engine 4. По представленным кадрам можно оценить текущий прогресс проекта.Заявлено, что Arx Fatalis Remake будет поддерживать не только DirectX 12, но и новомодную трассировку лучей в реальном времени. В доказательство поддержки этой технологии были опубликованы новые кадры, и обещано, что все именно так будет выглядеть в самой игре.Команда разработчиков сообщила, что в ближайшее время не стоит ожидать появления демо-версии, поскольку еще не урегулированы все вопросы с правообладателями оригинальной франшизы Arx Fatalis.Пока разработчики уверяют, что в своем нынешнем состоянии Arx Fatalis Remake имеет полностью функционирующий инвентарь. Также полностью готовы несколько карт и есть возможность перемещения по локациям. Кроме того завершены работы по анимации окружающего мира, системе получения опыта, ветки развития различных классов персонажей. Также заявлено, что полностью готов искусственный интеллект врагов, но разработчики считают его не идеальным и хотят продолжить работу над совершенствованием поведения врагов.



