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VIPER GAMING by PATRIOT, торговая марка PATRIOT и мировой лидер в области высокопроизводительной памяти, твердотельных накопителей и флеш-накопителей, объявил о запуске игровой гарнитуры Viper V380. Она обеспечивает кристально чистое качество звука и отличную шумоизоляцию для динамичных игр и воспроизведения звука в кинотеатре. Благодаря высокочастотным драйверам с неодимом диаметром 53 мм, гарнитура V380 обеспечивает более высокую чувствительность и превосходное качество звука с тонкими деталями, помогая пользователям реагировать быстрее, чем их соперники в игровом сражении.Благодаря эргономичной концепции, гарнитура V380 оснащена откидными амбушюрами большого размера в паре с регулируемым оголовьем из кожи, чтобы обеспечить максимальный комфорт геймерам, которые любят длинные игровые матчи. Гарнитура является незаменимым снаряжением для каждого геймера во время самых важных игровых раундов. Независимо от того, хочет ли пользователь наслаждаться 4K боевиком в поздние часы или проводить игровые сессии до рассвета, гарнитура является идеальной заменой динамиков объемного звучания.V380 оснащена всенаправленным и съемным микрофоном с функцией автоматического подавления шума окружающей среды (ENC). V380 обеспечивает невероятную четкость звука при общении с товарищами по команде во время игрового процесса, без помех фонового шума и избегая обратной связи.V380 можно настроить в полном спектре RGB освещения, или по одному из многих запрограммированных шаблонов освещения через программное обеспечение Viper RGB для соответствия вашим игровым настройкам. Имея двухлетнюю гарантию гарнитура V380 совместима с Windows 7, Windows 10 и является идеальным выбором для хардкорных геймеров по всему миру.



