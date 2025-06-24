Некоторые устройства перестали работать после установки, Walmart приостановил обновление

Несколько пользователей сообщили о проблемах с обновлением до Android 14 на стриминговых приставках Walmart Onn 4K и Onn 4K Pro. После получения апдейта некоторые владельцы столкнулись с тем, что устройства перестали запускаться — они оказались жёстко заблокированы (hard-bricked), и даже сброс не помогал в восстановлении работы.

Эти модели известны своим выгодным соотношением цены и производительности, особенно на фоне недавнего выхода Onn 4K Plus, которая также поставляется с Android 14 из коробки. Однако попытка распространить новую версию ОС на более старые поколения устройств завершилась неудачно. Согласно отзывам, часть пользователей смогла восстановить работу через сброс, другие вообще не столкнулись с серьёзными трудностями, хотя отмечали мелкие задержки в интерфейсе.

Компания Walmart уже приостановила распространение обновления, чтобы устранить выявленные ошибки. Те, кто ещё не установил Android 14, должны будут подождать нового релиза, который, как ожидается, будет стабильнее. Пользователи, чьи устройства вышли из строя, могут рассчитывать на замену товара через гарантийный отдел, как это было у одного из участников Reddit, который получил новый экземпляр.

Для тех, кто использует бюджетные телевизионные приставки, этот случай стал важным напоминанием: обновления могут быть полезны, но иногда несут риски.