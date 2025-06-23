Игра станет первым новым проектом серии за последние восемь лет, с упором на графику и историческую достоверность

Разработчики из Hangar 13 сообщили, что Mafia: The Old Country вышла в финальную стадию — то есть полностью завершена по коду и готова к выпуску. Об этом было объявлено через короткое видео на официальном аккаунте Mafia X, где также подчеркнули, что теперь основное внимание переключено на доработку мелочей и подготовку к официальному запуску 8 августа 2025 года.

Это событие стало особенно важным для фанатов франшизы: последняя оригинальная часть вышла ещё в 2016 году, а после этого серия ограничивалась ремейками и переизданиями старых игр. Теперь же игроков ждёт новый эпизод, который будет не просто продолжением, а прямой прологовой историей, раскрывающей истоки мафиозной саги.

В студии отметили, что игра должна стать самой детализированной и визуально впечатляющей в истории серии. В работе над проектом приняли участие специалисты из Stormind Games, которые помогли передать атмосферу Италии с максимальной точностью. По словам продюсера Salvo Fallica, ключевым приоритетом стало создание ощущения реального погружения в мир игры. Детали, локации и поведение персонажей тщательно проверялись на соответствие историческим и культурным особенностям эпохи.

Сценарист Matthew Aitken добавил, что команда стремилась сохранить дух предыдущих частей, но при этом сделать историю более личной и напряжённой. Это отражается как в драматических диалогах, так и в общем подходе к повествованию, которое должно быть глубже и серьёзнее, чем в прошлых версиях.