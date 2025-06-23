Разработчики допускают перенос релиза на 2026 ради полной проработки мира и контента

Студия Crate Entertainment сообщила о текущем состоянии разработки нового масштабного дополнения Fangs of Asterkarn для своей игры Grim Dawn. По заявлению команды, это станет самым большим по объёму контента аддоном за всю историю франшизы, превосходя предыдущие части — Ashes of Malmouth и Forgotten Gods.







По данным разработчиков, карта Asterkarn занимает около 3.55 квадратных километров, что примерно на 110% больше, чем в Ashes of Malmouth. Новый центр активности — город Kurnhold, который состоит из четырёх зон, тогда как прошлые хабы были заметно меньше. В общей сложности в данный момент в игре насчитывается 47 заданий (основных и побочных), но их число продолжает расти по мере заполнения мира.

В новом дополнении игроков ждут 54 новых босса, включая 8 уникальных встреч с Nemesis, а также полноценное развитие механик, связанных с ними. Также добавлено более 380 новых предметов — уникальных лутовых элементов, а также 120 видов наград от монстров. Не все из них пока полностью готовы, так как некоторые списки находятся на стадии доработки, включая Awakened Epic и Ascended-предметы с особыми модификаторами.

Также стало известно, что после релиза будут доступны два новых подземелья в духе рогалика, которые принесут ещё больше противников, заданий и возможностей для добычи. Однако точная дата выхода может быть перенесена — если ранее планировался запуск в конце 2025 года, то теперь сроки могут сместиться на весну или начало лета 2026, чтобы дать команде завершить работу над деталями.