Разработчики обещают регулярные обновления с PvE-контентом и возможностью бесплатного доступа.

В интервью на сервере Discord и в ходе AMA на Reddit представители Funcom поделились планами по развитию открытого мира Dune: Awakening. По словам менеджера сообщества Игнасио Миро Састре, студия намерена регулярно выпускать крупные обновления — ориентировочно раз в три или четыре месяца, начиная с сентября или октября. Они будут включать как новый PvE-контент, так и дополнительные сюжетные линии.

Одним из ключевых аспектов стало обещание добавлять карты, похожие на Hagga Basin — стартовую зону игры, где игроки могут безопасно осваивать механику выживания в мире Dune. Эти участки отличаются тщательной проработкой, последовательным обучением и отсутствием риска быть убитыми другими игроками. Сообщество уже положительно оценило такой подход, поскольку именно эти зоны позволяют лучше погрузиться в вселенную и не бояться за свою игру.

По словам Састре, большая часть нового контента будет доступна бесплатно, хотя некоторые элементы могут войти в состав платных DLC. Также было подчеркнуто, что будущие обновления будут содержать новые задания, территории и сюжетные повороты.