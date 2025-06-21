Событие состоится 26 июня и будет длиться около 40 минут

Компания CAPCOM объявила о проведении нового прямого эфира CAPCOM Spotlight, который состоится 26 июня в 3 PM по тихоокеанскому времени (12 AM по Москве). Трансляция будет доступна на официальных каналах компании в YouTube и продлится примерно 40 минут. В программе — обновления по upcoming-проектам Resident Evil Requiem и PRAGMATA, а также информация о текущем состоянии Monster Hunter Wilds и успехах Street Fighter 6, которая недавно преодолела отметку в 5 миллионов копий.

В рамках мероприятия планируется показать новые фрагменты из Resident Evil 9, которые могут раскрыть больше деталей о его атмосфере и игровом процессе. На предыдущих презентациях уже демонстрировались моменты в заброшенном отеле, где главная героиня Грейс сталкивается с крупными монстрами, напоминающими Lady Dimitrescu. Также стало известно, что для лечения можно использовать med-injector, знакомый по комплектации персонажей серии.

Ещё один долгожданный проект — PRAGMATA — тоже попадёт в фокус. Здесь есть возможность прыгать, скользить между платформами и открывать новые пути через разрушение замков. За исследование вне основного маршрута игроки получают бонусы — дополнительные виды оружия и увеличение запаса медикаментов.

Также стоит ожидать информации по развитию Monster Hunter Wilds и дальнейшей поддержке Street Fighter 6, которая остаётся актуальной благодаря регулярным обновлениям и добавлению новых режимов.