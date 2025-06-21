Новинка сочетает эффективное охлаждение, стильный дизайн и подсветку RGB по периметру

Компания Alphacool, известная своими решениями в области водяного охлаждения компонентов ПК, представила новый водоблок Eisblock Aurora Arc B580 Steel Legend + Challenger с бэкплейтом, предназначенный для видеокарт ASRock на чипах Intel Arc B580.

Это устройство создано специально под модификации ASRock Intel Arc B580 Challenger 12 GB OC и ASRock Intel Arc B580 Steel Legend 12 GB OC, обеспечивая плотное прилегание и эффективный отвод тепла.

Водоблок оснащён хромированным медным основанием, которое гарантирует отличную теплопередачу и долговечность. Также он получил обновлённую структуру радиатора, улучшенный джетплейт и оптимизированное распределение потока воды внутри системы. Всё это позволяет достичь высокой производительности в охлаждении графических адаптеров даже под длительной нагрузкой.

Дизайн дополнен RGB-подсветкой, которая равномерно освещает поверхность и гармонично вписывается в современные сборки с акцентом на внешний вид. Устройство выполнено в строгом, но запоминающемся стиле, что делает его привлекательным вариантом для игровых систем и рабочих станций с повышенными требованиями к терморегуляции.