Инструменты Steam теперь показывают не только FPS, но и нагрузку на процессор, видеопамять, температуру и другие параметры

Новый Steam-апдейт добавил полноценный мониторинг производительности в игровой интерфейс. Теперь вместо простого счётчика кадров в секунду игроки получают доступ к данным о загрузке процессора, видеокарты, частоте их работы, температуре, использованию памяти и другим ключевым метрикам. Всё это выводится в удобном графическом виде или в упрощённом формате — только частота кадров.

Особенностью стало разделение между реальными кадрами и созданными при помощи технологий Frame Generation, таких как DLSS или FSR. Это позволяет понять, за счёт чего достигается высокая плавность игры: настоящего рендера или искусственного увеличения количества кадров. Для тех, кто стремится к максимальной точности в оптимизации, такая информация станет важным инструментом.

Если GPU-память заполнена, пользователь сразу увидит это и сможет снизить качество текстур. Если CPU работает на пределе, можно уменьшить детализацию физики или дистанцию прорисовки. Такие подсказки позволяют гибко подходить к настройке игр под конкретную сборку.

Пока Performance Monitor доступен только участникам бета-версии клиента Steam. Компания обещает постепенно расширять возможности этой функции и добавлять новые данные. Однако совместимость некоторых метрик может быть ограничена в зависимости от оборудования. Тем, кто хочет попробовать новое поколение инструментов для анализа производительности, стоит переключиться на бета-канал и проверить настройки Overlay.

Как только эти функции станут общедоступными, миллионы пользователей смогут быстрее находить слабые места в своих системах и тонко настраивать игры под свой ПК. Это ещё один шаг в сторону более информированного гейминга, где каждое решение основано на данных, а не на догадках.