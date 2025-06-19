Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Keysight помогла AMD показать электрическую совместимость с PCIe 6.0 на скорости до 64 GT/s
Новое партнёрство ускорило тестирование серверных CPU и материнских плат для следующего поколения ИИ-вычислений

Keysight Technologies объявила о сотрудничестве с AMD, которое позволило ускорить тестирование и подтверждение электрической совместимости с новым стандартом PCIe 6.0. Это стало возможным благодаря раннему доступу к бета-версии программного обеспечения Keysight, включая 64 GBaud High Performance BERT и осциллограф серии UXR на 59 ГГц, что дало AMD возможность заранее протестировать свою серверную платформу с поддержкой PCIe 6.0.
На выставке PCI-SIG Developer’s Conference (11–12 июня 2025 года) была показана работающая система, которая поддерживает передачу данных на скорости до 64 GT/s, то есть соответствует требованиям нового стандарта. Такой уровень пропускной способности позволяет обрабатывать данные быстрее, снижает задержки и улучшает энергоэффективность — всё это особенно важно для масштабных центров обработки данных и систем машинного обучения.
PCIe 6.0 увеличивает максимальную пропускную способность до 256 ГБ/с на конфигурацию x16, что делает его ключевым элементом для будущих GPU, ИИ-акселераторов и сетевых решений, таких как 802.3dj Ethernet. Это не просто эволюция старого стандарта — это необходимый шаг для внедрения более сложных моделей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.
Amit Goel, корпоративный вице-президент по серверному инжинирингу в AMD, отметил важность этой работы: «С помощью тестовой платформы Keysight мы смогли доказать стабильность и готовность наших новых серверных CPU к работе с интерфейсом PCIe 6.0. Это помогло нам подтвердить надёжность сигнальной интеграции и электрические характеристики ещё до официального выхода спецификации».
Dr. Joachim Peerlings из Keysight добавил, что их партнёрство с AMD открывает дорогу к следующему этапу развития высокопроизводительных вычислений: «AMD стала одним из первых игроков, кто смог проверить работу PCIe 6.0 в реальных условиях. Мы гордимся тем, что наши CEM-инструменты и ПО помогают компаниям быстрее выводить решения на рынок».
Это событие стало важным шагом в развитие серверной экосистемы, особенно в условиях роста спроса на ИИ-ускорители и мощные вычисления. Для тех, кто работает с большими объёмами данных, это значит одно: следующее поколение технологий уже здесь, а AMD и Keysight — в авангарде. Остаётся ждать, когда такие чипы и платы станут доступны в потребительских и профессиональных системах. Но уже сейчас ясно: скорость передачи данных больше не тормозит развитие вычислений.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#keysight
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
3
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
К весне 2026 года в России ожидается повышение цен на пиво на 10-20%
+
Поддержка обновлений Samsung Galaxy Watch 4 подходит к концу
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Водительские права за счет государства: кого касается программа
+
Вероятность столкновения Земли с другой планетой вычислена с помощью компьютерного моделирования
1
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
3
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
Сбербанк сообщил о масштабных хищениях средств через NFC-технологии
+
Китай проводит испытания специальной системы из трех десантных барж типа «Шуйцяо»
+
В правительстве назвали причину падения продаж АвтоВАЗа
4

Популярные статьи

Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
69
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
12
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
23
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
2
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
169
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
4
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
4
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
13
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2

Сейчас обсуждают

Дырявый Непранов
19:39
Всяко Ты с деревни что ли чмо ухахахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:38
Завидовать ухахвхахахахах вот это непран довбоеб, сколько там нит у тебя на твоей балалайке, 400, конч? Не пиши данной херни на технических сайтах, засмеют. Хотя ты итак главное чмо оверов падать неку...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
19:37
Да всяко.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Bernigan
19:37
Да он просто завидует что у тебя есть ХДР и 5080
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:37
Банан у тебя в очке постоянно ,хвастливый непран порван. Стукачишка все низменные черты человечества собрал конча ухахахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
AdKiller
19:34
Очередной хайп рекламастов из компашки ZZZ.
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
beltar
19:34
>ибо каждой нужен свой уникальный «кусок» Linux в контейнере, несовместимый с кусками от других программ Ща придут и скажут, что контейнеры нужны не для того, чтобы хоть как-то работало, а чтобы рабо...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Китя.
19:33
А тебе то что завидуй молча нишей бедолага. с картой 6600 и во сне с зарплатой 150т.р
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:32
https://suno.com/song/ae97d62a-c8fe-4757-b7c2-e770ea663e37?sh=4UGOge1SdF2kqN9o
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Китя.
19:30
Пристигни ремни банан к тебе идет.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем