Новое партнёрство ускорило тестирование серверных CPU и материнских плат для следующего поколения ИИ-вычислений

Keysight Technologies объявила о сотрудничестве с AMD, которое позволило ускорить тестирование и подтверждение электрической совместимости с новым стандартом PCIe 6.0. Это стало возможным благодаря раннему доступу к бета-версии программного обеспечения Keysight, включая 64 GBaud High Performance BERT и осциллограф серии UXR на 59 ГГц, что дало AMD возможность заранее протестировать свою серверную платформу с поддержкой PCIe 6.0.

На выставке PCI-SIG Developer’s Conference (11–12 июня 2025 года) была показана работающая система, которая поддерживает передачу данных на скорости до 64 GT/s, то есть соответствует требованиям нового стандарта. Такой уровень пропускной способности позволяет обрабатывать данные быстрее, снижает задержки и улучшает энергоэффективность — всё это особенно важно для масштабных центров обработки данных и систем машинного обучения.

PCIe 6.0 увеличивает максимальную пропускную способность до 256 ГБ/с на конфигурацию x16, что делает его ключевым элементом для будущих GPU, ИИ-акселераторов и сетевых решений, таких как 802.3dj Ethernet. Это не просто эволюция старого стандарта — это необходимый шаг для внедрения более сложных моделей искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Amit Goel, корпоративный вице-президент по серверному инжинирингу в AMD, отметил важность этой работы: «С помощью тестовой платформы Keysight мы смогли доказать стабильность и готовность наших новых серверных CPU к работе с интерфейсом PCIe 6.0. Это помогло нам подтвердить надёжность сигнальной интеграции и электрические характеристики ещё до официального выхода спецификации».

Dr. Joachim Peerlings из Keysight добавил, что их партнёрство с AMD открывает дорогу к следующему этапу развития высокопроизводительных вычислений: «AMD стала одним из первых игроков, кто смог проверить работу PCIe 6.0 в реальных условиях. Мы гордимся тем, что наши CEM-инструменты и ПО помогают компаниям быстрее выводить решения на рынок».

Это событие стало важным шагом в развитие серверной экосистемы, особенно в условиях роста спроса на ИИ-ускорители и мощные вычисления. Для тех, кто работает с большими объёмами данных, это значит одно: следующее поколение технологий уже здесь, а AMD и Keysight — в авангарде. Остаётся ждать, когда такие чипы и платы станут доступны в потребительских и профессиональных системах. Но уже сейчас ясно: скорость передачи данных больше не тормозит развитие вычислений.