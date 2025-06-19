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ddr22
Пользователь Reddit нашёл способ запустить FSR 4 на видеокарте Radeon RX 7900 XTX
Новый апскейлер улучшает качество изображения, но требует больше ресурсов GPU и пока не оптимизирован для старых видеокарт

AMD официально представила FSR 4 — новое поколение масштабирования изображения, основанное на ИИ-моделях машинного обучения вместо традиционных шейдеров. В отличие от предыдущих версий, которые работали на любой современной видеокарте, FSR 4 изначально ограничен только RDNA 4 GPU (Radeon RX 9000), так как использует новые форматы данных и аппаратные ускорители ИИ, доступные только в этом поколении.

Однако моддер по имени Virtual-Cobbler-9930 нашёл способ запустить FSR 4 даже на Radeon RX 7900 XTX (RDNA 3). Для этого он использовал инструмент под названием OptiScaler и специальную команду WMMA_RDNA3_WORKAROUND, которая позволяет запускать ИИ-апскейлер на старших GPU прошлого поколения.

Тестирование в Cyberpunk 2077, где нет официальной поддержки FSR 3.1, показало, что качество изображения заметно лучше, чем у FSR 3 или даже DLSS Quality Mode. Однако это улучшение достигается за счёт снижения частоты кадров: в бенчмарке игры FPS упал с 85 до 56, при этом FSR 4 был активирован без Frame Generation. То есть, если раньше такие карты легко тянули проекты с трассировкой лучей и высокими настройками графики, то с FSR 4 они начинают испытывать нагрузку.

Причину понять легко: RDNA 3 не имеет тех же ускорителей ИИ, что и RDNA 4. А значит, обработка ML-моделей происходит медленнее и требует большего количества вычислений. Это делает использование FSR 4 настолько затратным, что теряется весь смысл повышения качества — особенно если вы ждёте прироста производительности, как от DLSS или FSR 3.

Хорошая новость: сообщество уже работает над обходными решениями, чтобы сделать FSR 4 более доступным. Плохая: на данный момент это скорее эксперимент, чем готовое решение для широкой публики.

Для владельцев Radeon RX 7000 это событие стало важным напоминанием о том, что даже самые свежие технологии могут не подходить их железу. Но благодаря энтузиастам и моддерам, возможность всё же остаётся, пусть и с компромиссами.

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#fsr 4
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