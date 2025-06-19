Fractal Scape — новые беспроводные игровые наушники с поддержкой 24-битного аудио и Bluetooth 5.3

Новые наушники от Fractal оснащены интуитивно понятным управлением, функцией шумоподавления и способны работать до 40 часов без подзарядки. Это беспроводное устройство, созданное с особым вниманием к качеству звука, комфорту и стильному скандинавскому дизайну.

В основе конструкции лежат настраиваемые драйверы, которые обеспечивают высокое качество аудио в режиме 24-bit/96 kHz. Пользователи могут выбирать между подключением через Bluetooth 5.3 и низколатентной передачей звука для игр.

Одной из ключевых особенностей стало наличие съёмного микрофона с функцией шумоподавления и Super Wideband-передачей, что делает голосовые чаты более чистыми и разборчивыми. При этом при отключении микрофона вы получаете более чистую внешность без лишних деталей. Для удобства есть функция flip-to-mute, которая позволяет быстро отключить микрофон одним движением.

Если вам нужно сделать паузу в игре, вы можете просто положить наушники на магнитную зарядную подставку с индуктивной зарядкой. Она обеспечивает до 40 часов работы после одного цикла зарядки, что делает их подходящими не только для гейминга, но и для повседневного использования.

Комфорт тоже стал важной частью дизайна: лёгкая конструкция, пенополиуретановые амбушюры и эргономичная посадка позволяют носить их часами без усталости. Управление доступно прямо с корпуса — можно переключать EQ-режимы, регулировать подсветку и управлять воспроизведением мультимедиа.Все параметры настройки доступны через Adjust Pro — веб-интерфейс, который работает без установки дополнительных драйверов. Там же можно менять световые эффекты и звуковые профили под разные игры.

Дизайн выполнен в минималистичном скандинавском стиле: мягкие ткани, плавные формы и металлические акценты, которые придают устройству дорогой вид без ущерба для прочности.