Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Fractal официально выпустила игровую гарнитуру Scape
Fractal Scape — новые беспроводные игровые наушники с поддержкой 24-битного аудио и Bluetooth 5.3

Новые наушники от Fractal оснащены интуитивно понятным управлением, функцией шумоподавления и способны работать до 40 часов без подзарядки. Это беспроводное устройство, созданное с особым вниманием к качеству звука, комфорту и стильному скандинавскому дизайну.

В основе конструкции лежат настраиваемые драйверы, которые обеспечивают высокое качество аудио в режиме 24-bit/96 kHz. Пользователи могут выбирать между подключением через Bluetooth 5.3 и низколатентной передачей звука для игр.

Одной из ключевых особенностей стало наличие съёмного микрофона с функцией шумоподавления и Super Wideband-передачей, что делает голосовые чаты более чистыми и разборчивыми. При этом при отключении микрофона вы получаете более чистую внешность без лишних деталей. Для удобства есть функция flip-to-mute, которая позволяет быстро отключить микрофон одним движением.

Если вам нужно сделать паузу в игре, вы можете просто положить наушники на магнитную зарядную подставку с индуктивной зарядкой. Она обеспечивает до 40 часов работы после одного цикла зарядки, что делает их подходящими не только для гейминга, но и для повседневного использования.

Комфорт тоже стал важной частью дизайна: лёгкая конструкция, пенополиуретановые амбушюры и эргономичная посадка позволяют носить их часами без усталости. Управление доступно прямо с корпуса — можно переключать EQ-режимы, регулировать подсветку и управлять воспроизведением мультимедиа.Все параметры настройки доступны через Adjust Pro — веб-интерфейс, который работает без установки дополнительных драйверов. Там же можно менять световые эффекты и звуковые профили под разные игры.

Дизайн выполнен в минималистичном скандинавском стиле: мягкие ткани, плавные формы и металлические акценты, которые придают устройству дорогой вид без ущерба для прочности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#fractal
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 15 получит обновлённый дизайн, дисплей с более низким разрешением и новую компоновку камер
3
Первые скриншоты HyperOS 3 демонстрируют переработанный дизайн интерфейса и иконок
3
Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга может начаться с 2027 по 2030 годы
1
В Иране представили новый дрон Shahed-107 с дальностью более 1500 км
+
Samsung обновляет дизайн сайта по всему миру
+
Audio-Technica представила наушники ATH-CKS50TW2 с магнитным креплением и автономностью до 65 часов
+
Россия и Китай запускают проект по строительству ледовых контейнеровозов для СМП
+
Ученые выяснили, как люди с биполярным расстройством воспринимают окружающий мир
+
«Ростех» заморозит строительство трёх мусороперерабатывающих заводов «до лучших времён»
3
Батарея Redmi K80 Ultra на 7410 мАч обеспечит более двух дней автономной работы
+
К весне 2026 года в России ожидается повышение цен на пиво на 10-20%
+
Поддержка обновлений Samsung Galaxy Watch 4 подходит к концу
+
Роскомнадзор впервые прокомментировал слухи о загадочной радиостанции «Жужжалка»
3
Водительские права за счет государства: кого касается программа
+
Вероятность столкновения Земли с другой планетой вычислена с помощью компьютерного моделирования
1
Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
3
Астрономы запечатлели самое красочное изображение галактики за всю историю
+
Сбербанк сообщил о масштабных хищениях средств через NFC-технологии
+
Китай проводит испытания специальной системы из трех десантных барж типа «Шуйцяо»
+
В правительстве назвали причину падения продаж АвтоВАЗа
4

Популярные статьи

Выбираем лучшую видеокарту за 30 000 ₽
69
40 великолепных игр на ПК, вышедших в 2020-2024 году, которые обязательно стоит пройти
12
Когда придёт время отказаться от Windows 10, и почему у геймеров и пользователей нет выбора
23
"Крутой поворот", "Взрыв скоростного поезда" - не краткий обзор двух новых фильмов
2
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
169
О контролируемом сливе The Outer Worlds 2 — странная политика Xbox с четким посылом для геймеров
4
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
4
Новые AAA‑игры требуют RTX и исключают видеокарты GTX из списка рекомендованных
4
Эволюция драйверов Intel ARC: как оптимизация способствовала увеличению производительности
13
10 мужских механических часов с сапфировым стеклом: актуальные и доступные модели
2

Сейчас обсуждают

Дырявый Непранов
19:39
Всяко Ты с деревни что ли чмо ухахахахахах
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:38
Завидовать ухахвхахахахах вот это непран довбоеб, сколько там нит у тебя на твоей балалайке, 400, конч? Не пиши данной херни на технических сайтах, засмеют. Хотя ты итак главное чмо оверов падать неку...
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Китя.
19:37
Да всяко.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Bernigan
19:37
Да он просто завидует что у тебя есть ХДР и 5080
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:37
Банан у тебя в очке постоянно ,хвастливый непран порван. Стукачишка все низменные черты человечества собрал конча ухахахаха
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
AdKiller
19:34
Очередной хайп рекламастов из компашки ZZZ.
12 популярных видеокарт, которые стоит забыть после выхода GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT
beltar
19:34
>ибо каждой нужен свой уникальный «кусок» Linux в контейнере, несовместимый с кусками от других программ Ща придут и скажут, что контейнеры нужны не для того, чтобы хоть как-то работало, а чтобы рабо...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Китя.
19:33
А тебе то что завидуй молча нишей бедолага. с картой 6600 и во сне с зарплатой 150т.р
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Дырявый Непранов
19:32
https://suno.com/song/ae97d62a-c8fe-4757-b7c2-e770ea663e37?sh=4UGOge1SdF2kqN9o
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 4
Китя.
19:30
Пристигни ремни банан к тебе идет.
Почему ПК с PCIe 3.0 лучше выбросить на свалку, а GeForce RTX 5060 Ti не подходит для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем