Новый чип GB202-240 должен соответствовать экспортным ограничениям США

Согласно новым данным, NVIDIA работает над уникальной модификацией своей флагманской видеокарты — GeForce RTX 5090DD, которая будет предназначена исключительно для китайского рынка. Это упрощённая версия RTX 5090D, созданная с учётом действующих американских экспортных ограничений, запрещающих поставку мощных GPU в Китай из-за их потенциального использования в военных ИИ-проектах.

RTX 5090DD базируется на изменённом чипе GB202-240 и обладает 14 080 CUDA-ядрами (по другим данным, до 21 760, согласно утечке от kopite7kimi), что значительно меньше, чем у полной версии. Также уменьшена шина памяти — вместо 512 бит у неё 384-битная шина, связанная с 24 ГБ GDDR7 VRAM. Вместе с этим снижена и вычислительная мощность, чтобы соответствовать требованиям экспортного контроля. Некоторые источники указывают на тепловой пакет в районе 575 Вт, что тоже может говорить о серьёзных изменениях в архитектуре.

Важно отметить, что это не просто программное ограничение: NVIDIA намеренно меняет как «железную», так и прошивочную часть устройства, чтобы оно соответствовало нормам экспортного контроля. Таким образом, RTX 5090DD становится компромиссным решением между игровыми возможностями и политическими реалиями.

Для геймеров и пользователей, которые хотят играть в современные проекты с трассировкой лучей и DLSS Frame Generation, эта карта должна обеспечить высокий уровень производительности. Однако для разработчиков ИИ и компаний, которые ранее использовали игровые GPU для обучения нейросетей, такие изменения могут стать серьёзным препятствием. Урезанный доступ к вычислениям и сниженная пропускная способность памяти сделают её менее эффективной в задачах машинного обучения.