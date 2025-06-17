Младший чип серии Bartlett Lake-S будет работать на частотах до 4.50 ГГц и ориентирован на доступный игровой ПК-сегмент

В рамках обновления платформы LGA 1700 Intel готовит новую серию процессоров под брендом Core 100-series, основанных на микроархитектуре Bartlett Lake-S — упрощённой версии Raptor Lake без энергоэффективных E-ядер. Младшей моделью станет Core 5 120F, рассчитанный на ценник ниже $150. Он ориентирован в первую очередь на геймеров, которым нужен баланс между производительностью и стоимостью.

Core 5 120F получит шесть P-ядер типа Raptor Cove без E-ядер, что даёт 12 потоков. Базовая частота составляет 2.50 ГГц, а в буст-режиме он достигает 4.50 ГГц. Объём L3-кэша — 18 МБ, а L2, скорее всего, по 1.25 МБ на ядро. Процессор поддерживает двухканальную память DDR5-4800 объёмом до 192 ГБ и работает с тепловым пакетом 65 Вт. Это делает его хорошим выбором для сборок среднего уровня, где важны стабильность, разгонный потенциал и эффективное потребление энергии.

Интересно, что физически этот чип очень похож на старые Alder Lake H0-ядра, только без E-кластеров. Также стало известно о подготовке более мощного монолитного варианта — с 12 P-ядрами Raptor Cove, 24 потоками и общим кэшем L3 на 36 МБ. Такая конфигурация может предложить отличную многопоточную производительность, которая приблизится или даже превзойдёт показатели Core i9-14900KS, но при этом сохранит акцент на играх.

Это важный шаг для Intel: компания продолжает использовать сокет LGA 1700, добавляя новые поколения CPU, чтобы дать пользователям возможность обновляться без замены платформы. Для тех, кто строит игровые системы с минимальными затратами, Core 5 120F может стать выгодным вариантом, особенно если материнские платы B860 обеспечат хорошие возможности разгона и поддержки современных технологий.

Остаётся ждать, как именно эти процессоры повлияют на рынок и какие игры лучше всего будут на них работать. Но уже сейчас ясно одно: Intel намерена удерживать позиции в сегменте массовых решений, предлагая актуальное «железо» даже в бюджетном диапазоне.