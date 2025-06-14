Edifier ES850NB — беспроводные наушники с 92 часами автономии, поддержкой LDAC и режимом для игр

Новые наушники от Edifier предлагают мощное шумоподавление, Hi-Res аудио и сверхнизкое энергопотребление. Это лёгкие (всего 265 граммов) и стильные наушники с активным шумоподавлением -45 дБ, которые обещают до 92 часов автономной работы в режиме воспроизведения. Такой результат достигается благодаря эффективному управлению питанием и использованию современных компонентов.

Внутри установлены 40-миллиметровые динамики с титановым покрытием, что обеспечивает чёткий звук в широком диапазоне частот. Поддержка кодеков LDAC, AAC и SBC позволяет использовать их как с Android, так и с iOS устройствами, особенно если вы цените качество передачи звука. Также заявлены сертификаты Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless.

Для связи используется Bluetooth 5.4, который обеспечивает возможность одновременного подключения к двум устройствам через multipoint pairing. Для разговоров применяется AI-шумоподавление. Режим Game Mode снижает задержку до 0.08 секунды, что делает наушники подходящими не только для музыки, но и для игр.

Также есть функция touch-to-talk, которая активирует режим прослушивания окружающего звука при нажатии. В наличии фирменные приложения EDIFIER ConneX и TempoHub, где можно менять профили звука, управлять шумоподавлением и настраивать другие параметры. Наушники доступны в четырёх цветах: чёрном, коричневом, слоновой кости и розовом. Цена установлена на уровне $169.99.