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ddr22
Google выпускает обновление для Pixel 6a для предотвращения перегрева и возгорания аккумулятора
Обновление ограничит ёмкость аккумулятора и скорость зарядки после 400 циклов

Google официально признала проблему с перегревом в Pixel 6a и готовится к внедрению обязательного программного обновления. Оно должно уменьшить вероятность перегрева и даже самовозгорания аккумулятора, которые были замечены у некоторых пользователей. Однако это решение связано с жертвами: после 400 циклов зарядки смартфон будет снижать ёмкость батареи и ограничивать скоростную зарядку — что наверняка разочарует тех, кто рассчитывал на долгую жизнь устройства.

Спецпредставитель компании Алекс Морикони подтвердил Android Authority, что Google начнёт информировать затронутых пользователей уже в следующем месяце. Обновление призвано активировать дополнительные меры управления батареей, которые будут постепенно её «глушить» во избежание теплового стресса. Это может повлиять на автономность и время восстановления заряда, особенно если владелец часто использует устройство до полной разрядки.

Причиной постоянных перегревов считается комбинация не самых эффективных компонентов: процессора Tensor G2, который не славится энергоэффективностью, и 5G-модема от Samsung, который потребляет больше энергии, чем решения MediaTek или Qualcomm. В условиях ограниченного охлаждения в корпусе среднего уровня это стало реальной проблемой.

Хотя массовые возгорания аккумуляторов — редкость, ситуация с Pixel 6a начала выходить за рамки случайности. Пользователи сообщали о взрывах даже во время ночного режима, когда устройство не использовалось активно. Это вынудило Google действовать, даже если обновление требует определённых компромиссов со стороны владельцев.

Для тех, кто планирует держать свой Pixel 6a ещё несколько лет, важно понимать: обновление обязательно, но оно изменит опыт использования. Снижение производительности батареи и падение скорости зарядки — цена безопасности, которую платят все, даже те, у кого пока всё работает нормально.

Также стало ясно, что Google намерена использовать TSMC для производства нового чипа Tensor G5, который попадёт в будущие флагманы серии Pixel 10. Это может стать шагом к лучшей энергоэффективности и меньшему нагреву. А вот с модемами компания, похоже, остаётся верна Samsung, несмотря на известные проблемы.

Если вы владеете Pixel 6a, стоит быть внимательным к уведомлениям и как можно быстрее установить обновление, как только оно станет доступно. Также рекомендуется контролировать температурный режим во время зарядки и не использовать сторонние блоки питания. Остаётся надеяться, что этот инцидент заставит Google более ответственно подходить к выбору железа в будущих поколениях своих смартфонов.

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