Qualcomm рассматривает возможность выпуска менее дорогого варианта флагманского SoC, чтобы сделать его доступнее для производителей смартфонов

Согласно новым утечкам от Digital Chat Station и информации, поступающей с Weibo, Qualcomm готовит два варианта своего следующего флагманского процессора — Snapdragon 8 Elite Gen 3. Это связано с тем, что массовое производство чипов на 2-нанометровом техпроцессе обходится крайне дорого: стоимость одной пластины достигает $30 000. Из-за этого многие производители телефонов могут отказаться от использования самого мощного варианта чипа.

Более дорогая версия получит индекс SM8950 и будет использоваться в топовых устройствах. Второй вариант — SM8945 — станет более доступным решением, где могут быть снижены объём кэша, частоты CPU и GPU, а также другие параметры, чтобы уменьшить себестоимость. Такой подход напоминает стратегию Apple с A18 и A18 Pro, где разница между чипами заключается не только в скорости, но и в возможностях.

Также рассматривается возможность двойного производства — часть чипов может выпускаться TSMC, а часть — Samsung. Однако южнокорейский гигант пока не справляется с выходом годных чипов на уровне 2 нм GAA-технологии, поэтому основная ставка всё ещё остаётся на Тайване. Тем не менее Samsung активно работает над повышением процента выхода продукции до 50%, что может улучшить ситуацию к концу года.

Для производителей смартфонов это значит, что даже те, кто не готов платить за топовый Snapdragon, смогут использовать его младшую версию, сохраняя при этом базовые функции флагманского SoC. Правда, эти затраты, как ожидается, будут перекладываться либо на потребителя, либо на маржу компаний.