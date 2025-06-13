Благодаря серии EPYC, AMD вышла на уровень Intel в сегменте data center и продолжает наступать

Всего за несколько лет AMD сумела кардинально изменить баланс сил на рынке серверных CPU. По данным Mercury Research, опубликованным через DigiTimes, компания уже достигла 39,4% доли рынка в первом квартале 2025 года — это рост на 6,5% по сравнению с предыдущим периодом. И если текущие тенденции сохранятся, к 2026 году доля AMD может сравняться с Intel, которая долгое время доминировала в этом сегменте.

Это стало возможным благодаря линейке EPYC, начиная с первого поколения Naples, основанного на архитектуре Zen. Теперь же флагманские чипы, такие как EPYC 9755 Turin (Zen 5) с 128 ядрами, демонстрируют производительность в два раза выше, чем предыдущее поколение Bergamo (Zen 4C), что делает их особенно привлекательными для задач вроде ИИ-вычислений, облачных сервисов и масштабных корпоративных решений.

В 2017 году доля AMD в серверном сегменте была нулевой, но после запуска EPYC и последующих обновлений архитектуры, ситуация начала меняться. Intel, в свою очередь, сталкивается с внутренними трудностями: задержки с выпуском новых Xeon, частые смены руководства и несоответствие ожиданиям потребителей. Это дало AMD возможность закрепиться как реальный конкурент в сегменте, где раньше были только решения от Intel.