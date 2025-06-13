Док-решение предлагает расширенные порты, 4K-вывод и внутренний слот под накопитель

Компания Dockcase представила Chizha — новую док-станцию, разработанную специально для пользователей Steam Deck. Это устройство выглядит как стилизованная мини-башня в форме горы, которая не только удерживает портативную консоль на месте, но и добавляет возможности хранения данных и подключения периферии.

Размеры устройства составляют 212,4 x 178,7 x 90,1 мм, в наличии целый набор портов: HDMI 2.0 (с поддержкой 4K при 60 Гц), оптический выход для звука, гигабитный Ethernet, два USB 3.2 Gen 2 (Type-A и Type-C), USB 2.0 и порт для зарядки через USB PD с мощностью до 100 Вт.

Особенностью стала встроенная сенсорная панель, которая позволяет быстро менять настройки дока без необходимости лезть в BIOS или использовать дополнительные программы. Также внутри есть слот для установки M.2 SSD формата 2280, что даёт возможность расширить хранилище портативной системы. Для охлаждения используется 40-миллиметровый вентилятор, который помогает избежать перегрева накопителя.

Цена и сроки релиза пока не объявлены.