Obsidian возвращает игроков в галактику Halcyon, где всё стало ещё страннее, опаснее и веселее

Во время презентации The Outer Worlds 2 была объявлена дата релиза — 29 октября 2025 года. Это продолжение шутера от Obsidian Entertainment обещает не просто развить историю, но и предложить игрокам новый уровень свободы, где каждое решение влияет на мир, фракции и даже звуковое оформление.

Действие разворачивается на планете Arcadia — новом, ещё более безумном и нестабильном мире, чем оригинальный Halcyon. Здесь три противоборствующие фракции: военизированный Protectorate, корпоративная империя Auntie’s Choice и научно-мистический Order of the Ascendant. Каждая из них предлагает свою идеологию, территорию, музыку и радиоголосование, которое меняется в зависимости от ваших действий. Мир реагирует на вас не только через кат-сцены, но и через новости, которые транслируются в эфире — один канал может назвать вас героем, а другой — главной угрозой колонии.

Большое внимание уделено компаньонам. Их всего шесть, и каждый связан с определённой фракцией, имеет свои взгляды и задания. Некоторые могут стать союзниками, другие — предателями. В отличие от первой части, теперь их судьба влияет на игру напрямую: жертва одного из них может спасти вас, но закроет его или её сюжетную линию.

The Outer Worlds 2 будет доступна на Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam, Battle.net) и через Xbox Cloud Gaming. Благодаря поддержке Game Pass и Xbox Play Anywhere, игроки смогут запускать игру на разных устройствах, сохраняя прогресс. Для тех, кто хочет больше контента, есть премиум-издание за $99.99, включающее ранний доступ, DLC Pass, эксклюзивное оружие и цифровой артбук. Стандартная версия стоит $79.99.

Также состоится коллаборация с Dark Horse: ограниченный набор статуй Moon Man и официальный артбук The Art of The Outer Worlds 2 станут популярными среди коллекционеров.