BKOM Studios и Megabit раскрывают больше деталей о новом слэшере по вселенной Pathfinder

Во время презентации был показан новый трейлер Pathfinder: Abomination Vaults — хак-энд-слэшера, основанного на настольной вселенной Paizo. Игра продолжает серию приключений в жанре action-RPG и обещает не только напряжённые схватки, но и глубокую систему взаимодействия между персонажами.

Действие разворачивается в гигантском подземелье под Gauntlight Keep, разделённом на несколько биомов. Каждый из них становится отдельной главой, наполненной новыми врагами, ловушками и боссами. Игрокам предстоит объединить усилия четырёх легендарных героев: Амири-варвара, Харска-рейнджера, Кайры-кливого и Эзрена-мага. У каждого — уникальный стиль боя и путь развития.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Особенностью игры стало управление всей командой. Можно играть за одного героя, а можно взять под контроль всех четверых или переключаться между ними в любой момент. Также доступен кооператив до четырёх человек — как онлайн, так и локально.

Также были показаны новые механики комбо и тактического подхода к боям. Например, некоторые комбинации способностей позволяют менять динамику сражения, применяя скоординированные удары или усиления. В то же время игрок может улучшать своих героев через адаптивные пути развития, создавая уникальные классы для конкретных ситуаций. Релиз намечен на PC, точная дата будет объявлена позже.