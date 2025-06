Сиквел Call of the Sea переносит игроков в новые локации, полные древних тайн и космических загадок

Kwalee и Out of the Blue Games представили Call of the Elder Gods — продолжение приключенческой игры Call of the Sea. Эта часть выйдет на PC и консолях и перенесёт игроков в новый мир, расширяя вселенную оригинальной игры, действие которой разворачивается спустя 30 лет после событий первой части. Теперь главный герой — профессор Гарри Эверхарт, а вместе с ним его студентка Эвангелин Дрейтон отправляются в поездку по миру, чтобы разгадать тайны, связанные с исчезновением близких людей.

Игра сочетает элементы паззлов, исследования и плотного нарратива. В отличие от многих других проектов, она позволяет меняться между персонажами и использовать разные подходы для решения сложных задач. Также сохранена возможность регулировать уровень сложности: можно включить подсказки, значки или записи в дневнике. Для тех, кто хочет настоящего испытания, есть возможность пройти игру без них.

<span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span><span class="fr-mk" style="display: none;">&nbsp;</span> Используя движок Unreal Engine 5, студия создала мрачные и детализированные локации: от огоньков в библиотеках Новой Англии до красных песков Австралии и далее в параллельные миры. Всё это дополнено музыкальным сопровождением от Eduardo De La Iglesia, который уже работал над оригиналом.