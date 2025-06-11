Новый PSU от Super Flower может питать четыре видеокарты GeForce RTX 5090 и выдерживает нагрузку до 2800 Вт

Super Flower официально представила новый сверхмощный блок питания — Leadex 2800W Titanium. Это первый в мире сертифицированный ATX 3.1 и PCI-E 5.1 БП, способный обеспечить питание для четырёх флагманских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090. Он оснащён четырьмя 16-пиновыми (12V-2x6) разъёмами.

Это не просто крупная замена старым 1600-ваттным решениям: Leadex 2800W использует резонансную схему, японские конденсаторы и полностью модульную конструкцию. Также в наличии защита от перегрузки по току, напряжению, короткому замыканию и другим факторам. Система охлаждения включает 140-миллиметровый вентилятор с возможностью вращения до 3000 об/мин, что должно помочь эффективному рассеиванию тепла даже под такой высокой нагрузкой.

Судя по всему, это ATX-совместимое устройство, в отличие от предыдущего Leadex Platinum 2000W, которое было выполнено в формате SF. Несмотря на гигантские показатели мощности, цена оказалась не такой уж запредельной — $793.