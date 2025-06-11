Обновление для Apple TV принесёт свежий интерфейс, улучшения в профилях и более удобный контроль воспроизведения

Apple официально представила tvOS 26 на своей конференции WWDC 2025. Эта версия становится частью общей стратегии компании по унификации дизайна между всеми её платформами — от iOS до visionOS. Основной акцент сделан на новую визуальную стилистику под названием Liquid Glass, которая добавляет полупрозрачные элементы, плавающие окна и динамичные эффекты.

Главная особенность tvOS 26 — обновлённая система профилей. Теперь при включении Apple TV пользователь сразу видит экран выбора профиля, что делает домашний кинотеатр более персонализированным. Каждый профиль предлагает свои рекомендации, Watchlist и историю просмотра.

Кроме того, улучшена работа с Apple Music Sing: теперь можно использовать iPhone как портативный микрофон, а друзья могут присоединиться через свои устройства, добавляя песни в очередь и реагируя эмодзи.

Также добавлены новые функции в Control Center: стало проще менять настройки звука, таймера сна и световых сцен без выхода из текущего контента. Пользователи смогут выбирать постоянным выводом звука не только HomePod, но и любой AirPlay-совместимый динамик.

В систему также внедрили мультязычные субтитры Live Captions, Contact Posters для FaceTime и интеллектуальные уведомления о входящих звонках, связанные с активным профилем пользователя. Дополнительно появились новые Aerial-заставки.

tvOS 26 станет доступна осенью 2025 года одновременно с другими крупными обновлениями Apple, такими как iOS 26 и watchOS 26.