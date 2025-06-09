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ddr22
Retroid Dual Screen Add-On добавляет вторую OLED-панель к Pocket Mini, Pocket 5 и Pocket 4 Pro
Новый аксессуар Retroid предназначен для портативных игровых устройств

Компания Retroid представила Dual Screen Add-On — дополнительный экран для своих портативных игровых машин, таких как Pocket Mini, Pocket 5 и Pocket 4 Pro.

Хотя технические характеристики пока не раскрыты полностью, известно, что второй дисплей основан на OLED-матрице с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, как у текущего Pocket 5. Судя по всему, он подключается через DisplayPort Alt Mode по USB-C, что позволяет использовать его как полноценное расширение экрана или как отдельную зону интерфейса.

Также аксессуар поддерживает сквозную зарядку, а его конструкция включает регулируемый зажим для надёжного крепления. Однако в комплекте не будет фирменной ручки-держателя, хотя такая деталь присутствовала в ранних рекламных материалах. Это значит, что пользователю придётся покупать дополнительные аксессуары отдельно, если он хочет использовать устройство как полноценную двухэкранную систему. В планах у компании — раскрыть больше информации о цене и энергопотреблении уже на следующей неделе. 

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#retroid
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