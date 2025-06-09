Кооперативный экшен с участием Wu-Tang Clan и аниме-боевиками в стиле Ghostface Killah

Brass Lion Entertainment и рэпер Ghostface Killah, один из основателей группы Wu-Tang Clan, представили Wu-Tang: Rise of the Deceiver — новую кооперативную action-игру с аниме-стилем и элементами боя. В центре сюжета спасение родного мира клана под названием Shaolin, для чего игроку предстоит найти пропавших членов группы и освободить их от влияния зловещего Deceiver.

В игре пока не раскрыты все участники Wu-Tang Clan, но известно, что игрок начинает путь за одного неизвестного героя, которого призывает в бой сам Ghostface Killah. По мере прохождения, по заверениям разработчиков, можно будет находить других членов команды и использовать их уникальные боевые стили.

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Пока игра официально заявлена только для PC, хотя есть шанс, что позже она выйдет и на консолях. Краткий трейлер демонстрирует динамичные бои, стильную графику и фирменное музыкальное сопровождение, напрямую связанное с культурой Wu-Tang.