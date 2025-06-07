Новый смартфон Fairphone предлагает улучшенную ремонтопригодность, стильный вид и современные цветовые решения

Согласно утечке от NieuweMobiel и WinFuture, Fairphone 6 будет официально представлен 25 июня 2025 года. Изображения и подробности о новом поколении смартфона уже появились в Сети, раскрывая его внешний вид, технические особенности и подход к модульности.

Fairphone 6 сохраняет философию компании — это устройство, спроектированное для простоты ремонта и замены компонентов. Камеры, динамики, USB-C порт, экран и аккумулятор выполнены по модульной системе, что позволяет пользователям самостоятельно заменять их без специального инструмента. Запчасти будут доступны напрямую от производителя.

Стало известно, что модель будет доступна в трёх цветах: Horizon Black, Cloud White и Forest Green. Кроме того, сообщается, что базовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянного хранилища. В отличие от предыдущих моделей, корпус, скорее всего, будет выполнен из пластика, так как на опубликованных изображениях не видно антенных полос, характерных для металлических конструкций. Цена стартует от €549.