Новый Rapid TN-монитор MSI — игровой монитор с рекордной частотой обновления

MSI официально анонсировала новый игровой монитор MPG 242R X60N, созданный специально для киберспортивных игроков, которым важна скорость и точность. Это устройство оснащено 24.1-дюймовым Rapid TN-дисплеем с частотой обновления 600 Гц и временем отклика всего 0.1 мс (GtG, Min), что делает его одним из самых быстрых мониторов на рынке.

Главной особенностью стало внедрение технологии MPRT Sync, которая уменьшает размытие движения и ghosting, делая каждое изображение чётким даже при высокой скорости действий. Дополнительно поддерживается режим изменения соотношения сторон экрана, включая 4:3, с возможностью запуска старых игр в более низком разрешении (например, 1280x960 или 1024x768) с сохранением сверхвысокой частоты кадров.

Для улучшения игрового процесса добавлены функции на основе искусственного интеллекта: AI Vision помогает лучше видеть противников в темноте, а AI Crosshair автоматически подстраивает прицел для повышения точности стрельбы. Цветовое покрытие охватывает 93% DCI-P3 и 119% sRGB, также есть сертификация VESA DisplayHDR 400.

Подключение реализовано через HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и USB Type-C с поддержкой питания до 98 Вт. Монитор оснащён четырёхосевой регулируемой подставкой и поддержкой KVM.

Пока MSI не раскрыла цену и дату выхода устройства.