Новый mid-tower корпус Vector V100 сочетает стиль, охлаждение и возможность модернизации





Компания LIAN LI анонсировала новый игровой корпус Vector V100. Одной из ключевых особенностей Vector V100 стали бескаркасные закалённые стёкла спереди и сбоку. В передней части корпуса предусмотрен наклонный кожух блока питания.

Вектор V100 поддерживает материнские платы формата back-connect ATX и microATX. Система охлаждения предусматривает установку до 360-миллиметрового радиатора сверху, трёх 120-миллиметровых вентиляторов сбоку, двух снизу и одного сзади (120 или 140 мм).

Корпус поддерживает видеокарты длиной до 415 мм, а для их фиксации в комплекте есть антипрогибная планка GB-001. Для тех, кто любит подсветку, в передний кожух интегрирована рассеянная адресуемая LED-лента с 26 диодами, совместимая со всеми основными программами управления RGB.

Vector V100 выпускается в чёрном и белом цветах. Можно выбрать версию без вентиляторов или с четырьмя предустановленными ARGB/PWM-вентиляторами. Базовая модель обойдётся в $59.99, а версия с предустановленными вентиляторами — в $74.99.