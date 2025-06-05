Ремастер культовой тактической RPG получит улучшенную графику и полное озвучивание

Square Enix официально анонсировала Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles — ремастер классической тактической RPG, впервые появившейся на PlayStation. Игра выйдет 30 сентября 2025 года на всех современных платформах, включая PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Предзаказы уже доступны.

Во время презентации PlayStation State of Play был показан первый трейлер, демонстрирующий две версии игры: Classic и Enhanced. Первая предлагает оригинальный опыт с графикой и игровым процессом в стиле PlayStation, дополненный удобными функциями, такими как автосохранение и улучшенный интерфейс. Вторая — это полноценный редизайн с обновлённой графикой, новыми текстурами, оптимизированной боевой системой и, что особенно важно, полным озвучиванием диалогов.

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Сюжет остаётся неизменным: игрок погружается в политические интриги и военные конфликты королевства Ивальца, где судьбы героев переплетаются с борьбой за власть, веру и справедливость.