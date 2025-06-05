Демо TRON: Catalyst доступно перед релизом 17 июня

На платформе Steam стала доступна демо-версия игры TRON: Catalyst, которая представляет собой первый час игрового процесса. Полная версия выйдет 17 июня 2025 года на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Это новая история в вселенной TRON, разработанная студией Bithell Games.

В игре вы играете за Эксо — курьера из столицы цифрового мира Арк Грида. Ваша жизнь резко меняется после того, как загадочная посылка взрывается, наделяя вас необычными способностями, известными как Глитч. Эти силы делают вас объектом охоты со стороны жестоких правителей грид-общества и их агентов, таких как зловещий Конн.

Игра сочетает в себе элементы экшена с изометрической перспективой и глубокое повествование. Вы будете участвовать в схватках с использованием светового диска, управлять Light Cycle и раскрывать тайны, которые угрожают стабильности всего мира Арк Грида.

Главной особенностью стало использование так называемого "глитч-цикла" — уникального механизма, который даёт игроку возможность менять правила боя и движения, чтобы выжить под прессом врагов.