Новые умные часы Lenovo Watch S предлагают большой экран, продвинутые функции здоровья и долгую работу от батареи

Lenovo официально анонсировала обновлённую версию умных часов Watch S. Новинка получила 1.43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466x466 пикселей, что обеспечивает яркое и чёткое изображение. Вокруг экрана установлен металлический корпус с фрезеровкой, толщиной всего 0.9 см.

В комплекте поставляются два ремешка, включая кожаный с магнитной застёжкой для удобства надевания и снятия. Часы поддерживают более 70 режимов тренировок, круглосуточный контроль состояния здоровья и точное измерение пульса благодаря интеллектуальному алгоритму.

Также добавлены микрофон и динамик, что позволяет принимать звонки напрямую с устройства. Поддерживается воспроизведение музыки, хотя объём встроенной памяти не уточняется. Для подключения используется Bluetooth 5.3.

По заявлению Lenovo, при обычном использовании батареи хватает на семь дней, а в режиме минимальной активности — до десяти. Также есть функция экстренного вызова SOS, напоминания о здоровье и другие полезные опции. Сейчас Watch S доступны только в Китае по цене 499 юаней (примерно $70). О планах по глобальному запуску пока ничего неизвестно.