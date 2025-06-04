Китайский производитель AX Gaming представил видеокарты RTX 50xx X3W MAX с необычным дизайном питания

Китайский производитель видеокарт AX Gaming, входящий в группу Inno3D, представил новую серию X3W MAX на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. Из-за торговых ограничений компания пока не может получить доступ к топовым чипам Blackwell, поэтому флагманом линейки стала RTX 5080 X3W MAX с 16 ГБ памяти. Главная особенность новинки — скрытая система подключения питания с нестандартным L-образным кабелем, что должно улучшить эстетику сборки и удобство прокладки проводов.

В дополнение к RTX 5080 MAX компания готовит более доступные модели: RTX 5070 Ti X3W MAX (16 ГБ) и RTX 5070 X3W MAX (12 ГБ). В будущем могут появиться и двухвентиляторные версии (X2W) для младших GPU, таких как RTX 5060 Ti и RTX 5060.