Новинка предлагает улучшенную производительность.

Компания Texas Instruments представила обновлённый вариант миниатюрной одноплатной системы — PocketBeagle 2. Новинка оснащена более мощным процессором AM6254 по сравнению с предыдущей версией (с чипом AM6232), при этом стоимость осталась прежней — $29.99 на Digikey. Это делает устройство интересным вариантом для разработчиков, которым нужен недорогой инструмент для создания встраиваемых решений.

Плата сохранила свои компактные размеры — всего 55 x 35 мм, а также тонкий и лёгкий корпус. На лицевой стороне установлено 512 МБ LPDDR4-памяти, порт USB-C, две кнопки и программируемые светодиоды. На обратной стороне находятся microSD-слот, UART-порт для отладки и два интерфейса для подключения внешних датчиков и механизмов. Это позволяет использовать PocketBeagle 2 в робототехнике, например, для управления движением на основе данных с сенсоров.

Важно понимать, что это не замена Raspberry Pi: нет HDMI-выхода, и вычислительная мощность остаётся ограниченной. Зато устройство отлично подходит для задач управления, автоматизации и обучения программированию микроконтроллеров.