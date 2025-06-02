Инженерные образцы показывают высокий потенциал в 4K-играх при использовании GDDR7 и высоких тактовых частот.

Появились данные о внутренних тестах инженерного образца (ES) видеокарты AMD Radeon RX 9080 XT. По информации, опубликованной Moore's Law Is Dead, эта модель может предложить производительность, способную конкурировать с флагманскими GPU NVIDIA — включая RTX 5080 Super и, в некоторых случаях, даже RTX 4090.

Согласно утечке, чип использует архитектуру Navi 48 и оснащён 256-битной шиной памяти с поддержкой GDDR7. Объём VRAM варьируется: встречаются версии на 16 ГБ, 24 ГБ и даже 32 ГБ. При этом энергопотребление в нагрузке превышает 450 Вт, а в разгоне отдельные экземпляры могут потреблять более 500 Вт.

По результатам тестов, RX 9080 XT ES показывает средний прирост в 28% по сравнению с RX 9070 XT в разрешении 4K, а в отдельных задачах — до 45%. Это говорит о том, что если AMD доведёт дело до полноценного релиза, то новинка окажется в числе лидеров среди дискретных видеокарт для ПК-гейминга. Ожидается, что GPU будет выпускаться по техпроцессу TSMC N4X или N3X, что может положительно сказаться на энергоэффективности и тепловыделении.

Если RX 9080 XT всё же выйдет, он станет не просто обновлением линейки, а попыткой AMD ответить на действия NVIDIA, особенно в сегменте топовых игровых видеокарт.