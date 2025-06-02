Новинки включают чехлы для очков, багажные бирки, ключ-карты и карманные трекеры.

Компания Satechi расширила свою линейку аксессуаров FindAll, совместимых с экосистемой Apple Find My. В ассортимент добавились четыре новых продукта: чехол для очков, багажная бирка, ключ-цепочка и плоская карта-трекер для кошелька. Все они интегрируются в сеть Apple Find My, что позволяет отслеживать местоположение предметов через приложение.

Vegan-Leather FindAll Glasses Case выполнен в виде пирамиды и предназначен для хранения очков, солнцезащитных стёкол или даже таких устройств, как Xreal Air 2 или Meta Smart Glasses. Багажная бирка FindAll Luggage Tag имеет застёжку и скрытое место для контактной карточки, чтобы помочь вернуть утерянный чемодан. Оба аксессуара стоят $49.99 (€49.99).

FindAll Keychain — квадратная цепочка с кольцом для крепления на ключи или сумку. Её цена составляет $29.99 (€34.99). А FindAll Card — это тонкий водонепроницаемый трекер с защитой IP66, который можно положить в кошелёк. Его стоимость — $34.99 (€34.99).

Все устройства работают по Bluetooth 5.4 и оснащены батареей ёмкостью 150 мА·ч с беспроводной зарядкой, которая должна обеспечить до восьми месяцев автономности. Они доступны в трёх цветах: чёрном, бежевом и розовом.