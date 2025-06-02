Новинка предлагает сбалансированную производительность для повседневных задач и ИИ-вычислений.

В базе данных Geekbench была замечена новая мобильная APU от AMD — Ryzen AI Max Pro 385. Это одна из первых моделей среднего уровня на архитектуре Zen 5, которая попала в тесты. Чип имеет 8 ядер и 16 потоков, работает на частоте до 5 ГГц в бусте, и оснащён интегрированной графикой Radeon 8050S на основе RDNA 3.5.

Результаты теста оказались следующими: 2489 баллов в однопоточном режиме и 14 136 в многопоточном. Хотя эти данные могут варьироваться в зависимости от системы, они указывают на то, что процессор подходит для современных задач, особенно если учитывать его графическую мощь. Встроенный GPU оказался всего на восемь вычислительных блоков слабее старшего Radeon 8060S, что делает его одним из самых сильных iGPU в своём классе.

Процессор уже используется в HP ZBook Ultra G1a — рабочей станции формата 14 дюймов. Новинка обеспечивает до 50 TOPS в NPU и более 100 TOPS в общих ИИ-задачах.

Хотя точные цены пока неизвестны, ожидается, что устройства на базе Ryzen AI Max Pro 385 будут стоить меньше $1500.